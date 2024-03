Incêndio em Bangladesh mata 46 pessoas e deixa 22 feridos

Um prédio de seis andares foi atingido por um incêndio na cidade de Daca, capital de Bangladesh, nesta quinta-feira (29). De acordo com as autoridades locais, 46 pessoas morreram e 22 ficaram feridas com queimaduras graves.

Os bombeiros informaram que o incêndio começou em um restaurante, em um dos andares, e se alastrou para os demais. Segundo o diretor do Serviço de Incêndio e Defesa Civil de Bangladesh, Main Uddin, um vazamento de gás ou um fogão podem ter sido a causa do acidente. O fogo só foi controlado duas horas após o início do incêndio, com esforços de 13 unidades de bombeiros.

As 22 vítimas de queimaduras estão internadas em hospitais, em estado crítico, disse o ministro da Saúde, Samanta Lal Sen.

Um dos sobreviventes, Mohammad Altaf, disse que perdeu dois colegas de trabalho no incêndio. “Quando o incêndio começou, nosso caixa e os militares fizeram com que todos saíssem. Mas os dois morreram depois. Fui até a cozinha, quebrei uma janela e pulei para me salvar”, contou Altaf.

Incêndios são comuns em Daca, que apresenta grande densidade populacional. O crescimento na quantidade de edifícios nos últimos anos, por vezes construídos sem as devidas medidas de segurança, podem provocar explosões causadas por cilindros de gás, aparelhos de ar condicionado e fiações elétricas inadequadas, diz a agência de notícias Reuters.