Vídeo registra dois homens de moto assaltando mulher no bairro da Cremação, em Belém

A ação criminosa ocorreu na rua Mundurucus, próximo à avenida Alcindo Cacela

O Liberal
fonte

A imagem mostra o momento em que a dupla, na moto, chega para assaltar a mulher, no bairro da Cremação (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher é assaltada por dois homens em uma motocicleta, em Belém. A ação criminosa ocorreu na rua Mundurucus, próximo à avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação.

Segundo as informações disponíveis, a ação criminosa ocorreu na quarta-feira (18). As imagens mostram quando os dois homens chegam em uma motocicleta. Um deles desce do veículo e aborda a mulher, que segurava uma bolsa grande. Ele puxa a bolsa, sobe na garupa da moto e, em seguida, a dupla foge. Ambos usavam capacetes.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Seccional da Cremação. Diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos. Informações sobre a dupla que praticou o roubo podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.

 

dois homem em moto assaltam mulher na cremação, em belém

