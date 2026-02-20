Carga de incenso ilegal é apreendida em ônibus na BR-316, em Castanhal

Uma carga com incenso ilegal foi apreendida no km 54 da BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (19), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que localizou a mercadoria estrangeira em um ônibus que fazia a linha Belém – São Luís (MA).

A vistoria ocorreu por volta de 21h No compartimento de carga do veículo, os policiais localizaram 10 caixas de incenso mata-mosquito, totalizando 4 mil unidades. O produto não possui registro nem autorização para comercialização no Brasil. De acordo com os condutores do ônibus, a mercadoria pertenceria à própria empresa de transporte de passageiros.

A proibição da comercialização de incensos mata-mosquito estrangeiros no Brasil se deve à ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Sem essa autorização, a composição química do produto é desconhecida e não passou por testes de segurança, não havendo garantia de eficácia no combate a doenças como a dengue, além do risco de emissão de substâncias tóxicas ou potencialmente cancerígenas, prejudiciais à saúde humana e animal.

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal para os procedimentos legais. Os envolvidos responderão pelo transporte de produto irregular em boletim de ocorrência lavrado pela equipe policial.