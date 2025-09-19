Capa Jornal Amazônia
Clientes de estabelecimento são assaltados por dupla em moto no bairro do Marco, em Belém

Uma câmera de segurança registrou o roubo e mostra que o crime ocorreu na tarde de quinta-feira (18/9)

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um dos suspeitos abordando as vítimas enquanto segura uma arma. (Foto: Reprodução | @bairrodomarco_online | Instagram)

Dois homens foram assaltados enquanto estavam sentados na calçada de um estabelecimento localizado na avenida Romulo Maiorana, entre as travessas Vileta e Humaitá, no bairro do Marco, em Belém. Uma câmera de segurança registrou o roubo e mostra que o crime ocorreu na tarde de quinta-feira (18/9).

Pelas imagens, é possível ver os suspeitos em uma motocicleta, todos com o rosto coberto com um capacete. O garupa desce do veículo, aborda as vítimas e anuncia o assalto já com uma arma em punho. Em um dos clientes, o suspeito passa a mão na altura da cintura e checa se não há algum armamento.

Nesse momento, a outra vítima deixa objetos em cima da mesa e mostra as mãos. O suspeito então puxa um cordão do outro homem, que está de costas para a calçada, e retorna para a moto. Os suspeitos fogem e não são mais vistos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende à área.

