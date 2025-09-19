Clientes de estabelecimento são assaltados por dupla em moto no bairro do Marco, em Belém

Dois homens foram assaltados enquanto estavam sentados na calçada de um estabelecimento localizado na avenida Romulo Maiorana, entre as travessas Vileta e Humaitá, no bairro do Marco, em Belém. Uma câmera de segurança registrou o roubo e mostra que o crime ocorreu na tarde de quinta-feira (18/9).

Pelas imagens, é possível ver os suspeitos em uma motocicleta, todos com o rosto coberto com um capacete. O garupa desce do veículo, aborda as vítimas e anuncia o assalto já com uma arma em punho. Em um dos clientes, o suspeito passa a mão na altura da cintura e checa se não há algum armamento.

Nesse momento, a outra vítima deixa objetos em cima da mesa e mostra as mãos. O suspeito então puxa um cordão do outro homem, que está de costas para a calçada, e retorna para a moto. Os suspeitos fogem e não são mais vistos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende à área.