Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Pai e filho são assaltados por dupla em moto no bairro Umarizal, em Belém

As vítimas estavam dentro de um carro e tinham acabado de chegar em casa quando o crime ocorreu

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o momento em que um dos suspeitos aborda as vítimas, que estão dentro do carro. (Foto: câmeras de segurança)

Um homem e o filho foram assaltados por dois criminosos em uma motocicleta na noite de terça-feira (26), no momento em que chegavam em casa na Rua Municipalidade, entre as travessas Dom Romualdo Coelho e Almirante Wandenkolk, no bairro Umarizal, em Belém. Uma câmera de segurança registrou a ação.

As imagens mostram as vítimas dentro de um carro quando os suspeitos se aproximam por trás do veículo em uma moto. O garupa, que utilizava uma mochila de entregador de comida, desceu armado e anunciou o assalto.

O condutor do carro entregou os pertences ao assaltante, que retornou para a motocicleta. Em seguida, a dupla fugiu.

VEJA MAIS

image Mulher é assaltada no estacionamento de farmácia no bairro do Umarizal, em Belém
Até o momento, não há informações sobre a identificação nem a prisão dos suspeitos

Em entrevista ao Comando+ Liberal, o motorista contou que foi surpreendido no momento em que estacionava em casa com o filho.

“Estava chegando em casa com o meu filho no carro e fui abordado por dois meliantes em uma moto. Eles estavam armados, bateram no vidro do carro e pediram que eu entregasse o que eu tivesse de valor no veículo. Peguei o meu celular, a minha aliança e entreguei para eles”, relatou.

O homem afirmou ainda que conseguiu anotar a placa da moto e repassou as informações à polícia. A Polícia Civil foi acionada e deve apurar as circunstâncias do crime. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à Polícia Civil e aguarda retorno da instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pai e filho

assaltados

dupla em moto

bairro umarizal

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Justiça de Santa Catarina julga 10 réus que espancaram torcedores do Paysandu em Joinville

O crime ocorreu em fevereiro de 2022 e, segundo o Ministério Público, os suspeitos surpreenderam os paraenses em um bar

27.08.25 16h23

POLÍCIA

Pai e filho são assaltados por dupla em moto no bairro Umarizal, em Belém

As vítimas estavam dentro de um carro e tinham acabado de chegar em casa quando o crime ocorreu

27.08.25 14h58

POLÍCIA

Dupla é presa pela PM por tráfico de drogas no Marajó

A Polícia Militar fazia rondas no bairro Cidade Nova quando avistou um homem em atitude suspeita em um local conhecido pela venda de entorpecentes

27.08.25 14h04

POLÍCIA

Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de homem em Santarém

O crime em questão chegou ao conhecimento das autoridades no dia 11 de julho deste ano, data em que o corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas no oeste do Pará

27.08.25 13h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Santo Antônio do Tauá; trio suspeito é preso

Um dos investigados seria o companheiro da vítima, que foi visto saindo da casa com objetos

27.08.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia

O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

26.08.25 15h24

HOMICÍDIO

Foragido da Justiça, ‘Bomba’ é morto a tiros dentro da própria casa em Santa Izabel do Pará

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (26), no loteamento do Vale da Porangaba

27.08.25 8h48

REDENÇÃO

Mães são presas após duas crianças morrerem em incêndio em kitnet no interior do Pará

O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (27), quando quatro crianças estavam sozinhas no imóvel

27.08.25 13h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda