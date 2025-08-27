Pai e filho são assaltados por dupla em moto no bairro Umarizal, em Belém

Um homem e o filho foram assaltados por dois criminosos em uma motocicleta na noite de terça-feira (26), no momento em que chegavam em casa na Rua Municipalidade, entre as travessas Dom Romualdo Coelho e Almirante Wandenkolk, no bairro Umarizal, em Belém. Uma câmera de segurança registrou a ação.

As imagens mostram as vítimas dentro de um carro quando os suspeitos se aproximam por trás do veículo em uma moto. O garupa, que utilizava uma mochila de entregador de comida, desceu armado e anunciou o assalto.

O condutor do carro entregou os pertences ao assaltante, que retornou para a motocicleta. Em seguida, a dupla fugiu.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Comando+ Liberal, o motorista contou que foi surpreendido no momento em que estacionava em casa com o filho.

“Estava chegando em casa com o meu filho no carro e fui abordado por dois meliantes em uma moto. Eles estavam armados, bateram no vidro do carro e pediram que eu entregasse o que eu tivesse de valor no veículo. Peguei o meu celular, a minha aliança e entreguei para eles”, relatou.

O homem afirmou ainda que conseguiu anotar a placa da moto e repassou as informações à polícia. A Polícia Civil foi acionada e deve apurar as circunstâncias do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à Polícia Civil e aguarda retorno da instituição.