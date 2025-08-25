Mulher é assaltada no estacionamento de farmácia no bairro do Umarizal, em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher é assaltada por dois homens em uma motocicleta, na tarde desta segunda-feira (25), no bairro do Umarizal, em Belém. As imagens mostram no estacionamento de uma farmácia, localizada na esquina da avenida Senador Lemos com a travessa Almirante Wandenkolk, quando foi abordada pelos criminosos.

Como mostra o registro, o ocupante da garupa desce da moto e se aproxima da mulher, abordando-a pela janela do passageiro. Ele rouba alguns pertences e, em seguida, os assaltantes fogem rapidamente do local.

Até o momento, não há informações sobre a identificação nem a prisão dos suspeitos.