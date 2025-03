Estudantes são assaltados em praça de Belém; suspeitos fugiram de moto

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que três alunos são assaltados na área da praça Batista Campos, em Belém. As imagens, que começaram a circular nas redes nesta terça-feira (25), mostram que os estudantes estavam conversando quando foram surpreendidos por uma pessoa usando capacete.

Segundo testemunhas, a suspeita seria uma mulher, ainda não identificada. Ela aborda os alunos e rouba pertences, entre eles as mochilas dos alunos. Após a ação, a mulher corre alguns metros pela praça e sobe na garupa de uma motocicleta, que já a aguardava mais adiante e estava com a placa coberta. O veículo aparenta ser conduzido por um homem, e ambos fogem em direção desconhecida.

No vídeo, é possível ver que algumas pessoas próximas se assustam com a cena, mas não interferem. Não há informações se o casal estava armado ou se chegou a ameaçar as vítimas ou outras pessoas no local.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.