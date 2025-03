Após assalto, adolescente morre ao ser empurrado de viaduto por criminosos

Luis Guilherme Dantas Santiago, de 17 anos, morreu após cair de um viaduto no bairro do Imbuí, em Salvador (BA). Ele foi abordado por assaltantes na quinta-feira (20/3) e reagiu. Durante a briga com um dos suspeitos, Luis foi empurrado e caiu do viaduto.

Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, os responsáveis pelo crime não foram identificados. O pai da vítima registrou a ocorrência na 2ª Delegacia Territorial da Liberdade, classificando o caso como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

*Com informações do Correio 24 horas