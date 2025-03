Mulher perde 50% dos lábios após rir do namorado; entenda

Uma mulher foi violentamente atacada pelo namorado após rir dele. Isso é o que conta Naíny, prima da vítima, ao descrever o episódio como "uma cena de terror". O caso aconteceu em Fortaleza (CE).

"Quando ela falou que ele tinha batido nela achei que era um murro, um tapa. Quando eu cheguei e vi ela cheia de sangue, a boca aberta... foi traumatizante", relata Naíny, prima de Maria Nadine, em entrevista ao Metrópoles.

Nas redes sociais, Naíny publicou um vídeo onde descreve o estado da prima e os desafios enfrentados após o ataque. A mulher já passou pela primeira cirurgia de cirurgia facial, mas ainda precisa de novos procedimentos, incluindo um enxerto de pele e a colocação de tecido no queixo, devido à profundidade minúscula por uma das mordidas.

Arquivo pessoal

“Parecia um pit-bull”

De acordo com o relato de Naíny, a agressão teria começado após o homem escorregar em uma poça de água, situação que fez Maria Nadine rir. O homem, aparentemente humilhado pela ocorrência, ficou irritado, o que gerou uma discussão acalorada entre o casal.

“Ela jogou o celular dele no chão. Ele pegou o aparelho e, logo em seguida, agarrou a mão dela, jogando-a sobre a cama. A partir daí, começou a mordê-la. Ele mordeu os lábios, o queixo, o rosto, os dedos. Minha prima disse que ele a mordeu como um pit-bull, como um animal. Mordia e rosnava, balançando a cabeça”, contou Naíny, relembrando o episódio de violência.

Ajuda

Maria Nadine, que é recepcionista e tem dois filhos pequenos, precisou solicitar benefício do INSS, visto que está afastada do trabalho. Naíny, que tem se dedicado a ajudar a prima, busca arrecadar doações para cobrir os custos dos tratamentos e medicamentos necessários.

"Ela está bem, na medida do possível, e está se recuperando, mas fica o trauma psicológico e o rosto dela, que, apesar da cirurgia de reconstituição, não está do mesmo jeito que era antes. Perdeu o formato de antes", lamenta Naíny. De acordo com a prima, a vítima também não fala ainda devido às fortes dores que sente.