'Poze' é assassinado com cerca de 10 tiros no rosto no 'Beco da Maconha', em Belém

Carlos Natan, conhecido pelo apelido de “Poze”, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (20/3), em uma rua conhecida como “Beco da Maconha”, que fica na travessa Monte Alegre com a Passagem Limoeiro e a Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém. De acordo com as autoridades, ocupantes de um carro branco estacionaram o automóvel em uma praça próxima e vieram andando do local e atiraram cerca de dez vezes contra o rosto da vítima.

Após o crime, as polícias Científica, Civil e Militar foram acionadas ao caso e encontraram o corpo de Carlos ainda no local. Os suspeitos, que estão sendo procurados pela PM, fugiram sem deixar pistas. A principal suspeita das equipes de segurança pública é de que mais de duas pessoas estavam no veículo envolvido no homicídio.

Ainda segundo a polícia, “Poze” tinha três passagens pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi assassinado perto de uma vila onde o pai morava.

Até agora, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.