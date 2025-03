Mototaxista é morto a tiros pelo próprio passageiro no bairro da Condor

Um mototaxista identificado como Anderson de Campos Sobrinho, de 38 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (17), no bairro da Condor, em Belém. O crime ocorreu por volta das 17h30, na passagem Nove de Janeiro, próximo à avenida Bernardo Sayão. A vítima estava transportando um passageiro quando foi atingida. Nenhum pertence do homem foi roubado.

O subtenente André, da Polícia Militar, relatou detalhes do ocorrido. “Chegamos aqui, a vítima já estava em óbito. Possivelmente, um tiro na nuca. Populares nos informaram que ele [o mototaxista] estava vindo com um garupa e o garupa atirou nele. O que nos repassaram também é que havia um segundo piloto em outra motocicleta, aguardando, dando suporte de fuga para ele [para o atirador]”, afirmou o militar. Ele não soube informar se a vítima tinha antecedentes criminais.

O perito José Cordeiro, da Polícia Científica do Pará, confirmou que apenas um disparo atingiu a vítima. “Ele levou somente um tiro na região da nuca, abaixo do capacete. Não transfixou. Esse projétil está alojado e ainda vamos retirar no exame de necropsia para verificar o calibre da arma. Fomos atrás do estojo, mas não encontramos. E foi um tiro à curta distância. Foi um vestígio que n​ós encontramos na nuca dele. Foi bem próximo. Como falaram, provavelmente era o carona, porque ele estava bem próximo. Imediatamente a moto cai, a vítima cai e o assassino evadiu-se do local. Nós encontramos o celular, tinha dinheiro, tinha a pochete, fone de ouvido. Provavelmente, uma execução”, disse.

A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer a motivação do crime. Em nota, a instituição informou que trabalha para localizar e prender os envolvidos. “A Polícia Civil informa que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Anderson de Campos Sobrinho. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.”