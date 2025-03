'Fedorento' é encontrado morto com perfuração de faca no corpo em Tucuruí

Matheus da Silva, conhecido pelo apelido de “Fedorento”, foi encontrado morto quinta-feira (13), em um beco localizado no bairro Nova Conquista, em Tucuruí, no sudeste do Pará. A vítima apresentava pelo menos uma perfuração de faca no corpo.

As polícias Civil e Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Segundo o portal Correio de Carajás, um morador disse às autoridades que, durante a madrugada, percebeu intensa movimentação e gritos vindos do local onde o corpo foi encontrado. Mas somente ao amanhecer ele notou a presença da vítima no beco.

Além disso, ainda conforme o Correio, os policiais foram informados que minutos antes do crime Matheus teria se envolvido em uma discussão com dois homens, apontados como suspeitos. Até o começo da manhã desta sexta-feira (14/3), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.