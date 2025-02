Discussão termina com homem morto a facadas em Tucuruí

José Antonio Evaristo da Conceição foi morto a facadas na noite de terça-feira (18/2), em Tucuruí, no sudeste do Pará. Antes de ser assassinada, a vítima tinha discutido com um outro homem, ainda não identificado, perto das Escadarias de Santo Antônio, no bairro Matinha. Até agora, não se sabe o que resultou na desavença entre José e o suspeito.

Segundo o portal Correio de Carajás, testemunhas, apesar de não terem dado atenção à discussão, confirmaram terem visto o bate-boca entre os dois homens. No entanto, foi só quando José começou a gritar que as pessoas se aproximaram para ver do que se tratava.

Com isso, os moradores perceberam que a vítima tinha sido atacada a golpes de faca. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), foi acionada e prestou atendimento. Entretanto, José Antonio morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí assim que chegou no local, ainda conforme o Correio.

Policiais militares isolaram a cena do crime até a chegada das polícias Civil e Científica. Até o começo da manhã desta quarta-feira (19/2), o suspeito de cometer o crime não tinha sido localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e foi informada que as circunstâncias do homicídio de José Antônio Evaristo da Conceição estão sendo apuradas. “Equipes da Seccional de Tucuruí trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicaram.