Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Novo Repartimento

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por policiais militares no começo da manhã de terça-feira (18/2), na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A vítima apresentava ferimentos na cabeça. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

Segundo o portal Correio de Carajás, a guarnição de policiais militares que atuam no Distrito de Maracajá, mandada pelo sargento Cavalcante, realizava patrulhamento de rotina quando avistou o corpo no chão. A PM não encontrou nenhuma testemunha no local que pudesse ajudar a entender o caso.

Além disso, a vítima não portava documentos de identificação, o que dificultou o processo de reconhecimento do corpo. Ainda de acordo com o Correio, moradores da área relataram que a vítima, que não tinha familiares na região, vivia em situação de rua e era dependente de álcool.

O corpo foi removido do local e encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos, procedimento que consiste em examinar o cadáver para determinar a causa e modo da morte. Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Novo Repartimento apura as circunstâncias da morte. “Até o momento, a vítima não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicaram.