Corpo é encontrado em igapó à margem da PA-112, em Bragança

Um corpo foi encontrado em um igapó de difícil acesso à margem da PA-112, na rodovia Dom Eliseu, em Bragança, região do Salgado Paraense, na tarde desta quarta-feira (12). O local, conhecido como ramal do Lontra, foi indicado por um morador da área, que acionou a Polícia Militar do 33° BPM.

Ao chegarem no local, os policiais confirmaram tratar-se do corpo de um homem, já em estado de decomposição e submerso no rio. Diante da situação, a guarnição acionou a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros para a retirada do cadáver. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a manobra dos bombeiros, que amarraram o corpo com uma corda e o puxaram à terra firme.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, onde passará por exames para identificação e determinação da causa da morte. A Polícia Civil, sob responsabilidade do delegado Alexandre Calvino, está investigando o caso.

A polícia não forneceu nenhum detalhe sobre a linha de investigação do caso. Também não informou se o corpo apresentava marcas de violência e quais seriam elas. “A Polícia Civil informa que perícias foram solicitadas para identificar a vítima e auxiliar as investigações”, informou a PC por nota.