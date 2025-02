Quatro suspeitos de tortura e organização criminosa são presos no Pará e Mato Grosso

Quatro homens suspeitos dos crimes de tortura e organização criminosa foram presos pela Polícia Civil no Pará (PA) e no estado de Mato Grosso (MT). A ação ocorreu nos dias 10 e 11 de fevereiro, durante a quarta fase da operação 'Arce Purgatio'. Os investigados estavam nas áreas de Castelo dos Sonhos e Itaituba, no sudoeste do PA, e na região de Alta Floresta, no estado do MT.

De acordo com a PC, a ação teve início após as autoridades policiais tomarem conhecimento de um material audiovisual expondo cenas em que um jovem é torturado por uma facção criminosa. Após verificar as imagens, foram iniciadas as investigações sobre o caso. A equipe policial conseguiu identificar a vítima e, em seguida, os suspeitos do crime.

Durante as diligências, os agentes localizaram e prenderam dois dos suspeitos na região de Castelo dos Sonhos, distrito da cidade de Altamira. O mandado de prisão do terceiro envolvido foi cumprido no sistema penal, na cidade de Alta Floresta (MT), onde ele se encontra desde dezembro de 2024. Já o quarto envolvido foi preso nas dependências do presídio de Itaituba, onde cumpre pena desde dezembro de 2024.

“A quarta fase da operação demonstra a continuidade da PC em garantir a segurança para a comunidade paraense, com as investigações e ações que visam coibir a criminalidade", informou o titular da Delegacia de Castelo dos Sonhos, delegado Marcelo Diniz. Os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça.

A operação 'Arce Purgatio' contou com o apoio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, da Delegacia de Homicídios de Itaituba e da Polícia Civil de Mato Grosso.