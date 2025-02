Polícia Civil deflagra 8ª fase da operação Exposed e apreende aparelhos eletrônicos em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará (PCP) deflagrou a 8ª fase da Operação Exposed, na manhã desta quarta-feira (12/02), para cumprimento de mandado de busca e apreensão, em Ananindeua, no município da Região Metropolitana de Belém. Foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones e cartões de memória relacionados a um suspeito de ter divulgado material íntimo da ex-namorada adolescente.

Os equipamentos eletrônicos serão periciados para o esclarecimento das circunstâncias do fato. A equipe policial localizou o endereço correspondente no mandado no bairro do Coqueiro. A investigação busca reprimir o crime de divulgação de conteúdo pornográfico de adolescente, praticado por meios virtuais.

O homem suspeito teria divulgado conteúdo de teor sexual da ex-namorada, que era adolescente, em sites pornográficos, através de perfis falsos, como forma de vingança. A operação Exposed visa combater a prática de crimes contra a dignidade sexual praticados contra mulheres por meios cibernéticos em todo o estado do Pará.

A ação foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), ligada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC).

O crime de exposição íntima de crianças e adolescente está tipificado nos artigos 240 e 241, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a pena varia de dois a oito anos de reclusão.