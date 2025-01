Operação nacional prende suspeitos de crimes contra agências bancárias no Pará

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (28) suspeitos de crimes praticados contra agências bancárias no Pará. Os investigados foram identificados como Edvar Wenderson Alves e Silva, conhecido como “Garoto”, e Alessandro Neves do Nascimento. A ação da Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém.

Segundo a polícia, Edvar Wenderson foi preso em sua residência, localizada em Belém, enquanto Alessandro Neves foi localizado e detido em Joinville (SC). Durante as buscas, foram apreendidos celulares, veículos utilizados nos crimes e outros objetos de interesse para as investigações.

Os dois suspeitos são apontados como integrantes de uma associação criminosa responsável pelo furto qualificado a uma agência na capital paraense, crime esse ocorrido em 7 de julho de 2024. Na ocasião, os criminosos invadiram a agência por meio de um buraco feito na parede, arrombaram o cofre e ​subtraíram uma grande quantia em dinheiro. Além disso, Alessandro Neves também foi indiciado por tentativa de furto qualificado contra uma outra agência bancária, em Ananindeua, no dia 16 de outubro de 2024.

As investigações realizadas pela DRRBA foram fundamentais para identificar os envolvidos. Análises de câmeras de segurança e coleta de vestígios no local do crime permitiram a identificação dos suspeitos.

A Polícia Civil destaca que as investigações continuam para localizar e prender outros integrantes do grupo criminoso. Os presos estão à disposição da Justiça e responderão criminalmente pelos delitos cometidos.