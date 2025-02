Incêndio destrói casa de madeira no bairro da Cabanagem, em Belém

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio na manhã desta quarta-feira (12/12), na rua Bom Jesus, comunidade João Amazonas, no bairro da Cabanagem, em Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), as chamas foram controladas e não houve vítimas.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que a casa de três cômodos teve perda total. Não houve vítimas e a perícia não foi solicitada”, comunicaram.

Ainda não há mais informações sobre o que teria dado início às chamas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a residência sendo consumida pelo fogo. Moradores do local tentaram ajudar a controlar o incêndio, mas grande parte do imóvel já havia sido atingido. Não há detalhes se os moradores conseguiram retirar móveis e eletrodomésticos do local.

Segundo a Defesa Civil de Belém, o órgão não foi acionado para o incidente. “Assim que for acionada, será enviada uma equipe técnica ao local, para avaliar a situação”, informaram.