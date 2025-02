Bombeiro militar passa mal enquanto trabalhava para controlar incêndio em subestação no Jurunas

Um bombeiro militar passou mal enquanto tentava controlar o incêndio registrado na subestação de energia no bairro do Jurunas, em Belém, na manhã desta terça-feira (11/2). Segundo o tenente Robson Novaes, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o agente teve dificuldades respiratórias por conta da grande quantidade de fumaça que emanava do sinistro e precisou ser socorrido para um hospital. O bairro do Jurunas e partes da Batista Campos, Cremação, Campinas, Nazaré, Cidade Velha e Condor ficaram sem luz.

Segundo a Equatorial Pará, a interrupção do fornecimento de energia aconteceu às 07h31 desta terça (11/2) por conta do episódio registrado na Subestação Jurunas que atende os bairros. Além disso, a distribuidora afirmou em nota que "a causa do incidente está sendo apurada" e que as equipes da distribuidora trabalham para restabelecer o serviço no menor tempo possível.

Assim que o CBMPA chegou ao local, encontrou muita fumaça e, por conta disso, precisou utilizar estratégias específicas para identificar de onde vinha o fogo. É o que o tenente Robson.

A imagem em destaque mostra o tenente Robson Novaes, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que conversou com a imprensa e deu mais detalhes do trabalho feito pela instituição no caso. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Colocamos nossos equipamentos para tentar fazer a ventilação e expulsar toda essa fumaça do interior da edificação, para que conseguíssemos os focos. Nós já conseguimos realizar esse trabalho e agora mudamos a estratégia. O fogo iniciou no revestimento dos cabos de energia. Com o uso de água, faremos a extinção do incêndio”, contou.

“O primeiro cuidado que tivemos ao chegar no local era que a Equatorial desligasse a energia de toda a área para manter a segurança da minha equipe e do pessoal da Equatorial”, complementou. De acordo com Novaes, a situação já está controlada.