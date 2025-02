Incêndio em subestação deixa o Jurunas e mais seis outros bairros sem energia

Um incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (11/2) na subestação de energia no bairro do Jurunas, em Belém. Por conta do sinistro, a área ficou sem luz, assim como partes da Batista Campos, Cremação, Campinas, Nazaré, Cidade Velha e Condor. A Equatorial Pará informou em nota que as equipes técnicas trabalham para normalizar o fornecimento de energia de elétrica nas áreas.

VEJA MAIS

Ainda segundo a Equatorial, a interrupção do fornecimento de energia aconteceu às 07h31 desta terça (11/2) por conta do episódio registrado na Subestação Jurunas que atende os bairros. Além disso, a distribuidora afirmou em nota que "a causa do incidente está sendo apurada" e que as equipes da distribuidora trabalham para restabelecer o serviço no menor tempo possível.

O aposentado Antônio Pinho, de 70 anos, mora em uma casa na Rua dos Mundurucus. Ele conta que chegou a cogitar que seria avião passando pela área, sem saber que o forte barulho vinha da subestação. “Percebi uma barulheira por volta das 6h e pouco depois das 7h15 começou a fumaça e depois a luz parou. Achei que era um avião passando na hora. Isso nunca tinha acontecido antes, é a primeira vez. Aqui perto tem hospital, comércio e está tudo parado”, disse.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram controladas e que a perícia foi solicitada.