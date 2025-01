Chuva causa prejuízos e deixa moradores sem energia elétrica em Baião

Casas destelhadas, paredes desabadas, árvores caídas e interrupção de serviços de energia elétrica e telefônico foram os resultados de uma forte chuva com ventania que ocorreu na cidade de Baião, no nordeste paraense, na noite da última quarta-feira (22/01). Vídeos das redes sociais divulgados por moradores mostram que chuva foi capaz de levantar telhados inteiros com a estrutura de madeira.

A coordenação da Defesa Civil do município de Baião informou que continua realizando o levantamento dos danos causado pelo vendaval. O órgão informou que nenhuma pessoa ficou ferida, mas muitos casos de destelhamentos foram registrados. A maioria dos casos foi registrada nos bairros da Pilar, Bairro Novo, São Francisco e Cumbucão.

Segundo o servidor público municipal Alexandre Pantoja, de 24 anos, a chuva começou por volta das 19h30 com ventos muito fortes e constantes. “Casas de amigos nossos foram destelhadas, várias árvores caíram. Como a cidade tem grande diversidade de árvores, algumas vieram a revirar e cair por cima dos fios. No Facebook, alguns amigos postaram prejuízos que vieram a ter na cidade”, contou.

Os moradores ficaram sem energia elétrica das 20h até meia-noite, o que levou também a queda do sinal de telefonia e da internet. “Ficamos sem energia que só veio a se estabilizar passando da meia-noite”, detalhou Alexandre. “Como a cidade só tem sinal de uma operadora depois de um tempo, acabou a bateria da torre e ficamos sem sinal para fazer ligação e internet” complementa.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estações do Inmet em municípios vizinhos não registraram a chuva, portanto o caso foi isolado em Baião.