Santarém supera 50% da chuva do mês em apenas uma noite

A região oeste do Pará sofreu um forte temporal na noite e madrugada de quarta (21/01) para quinta-feira (22/01). No município de Santarém, em algumas horas as chuvas atingiram de 150 mm a 180 mm, em determinadas localidades, o que supera metade da chuva esperada para todo o mês de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar do temporal, a Defesa Civil de Santarém não contabilizou grandes prejuízos, o mais grave foi a queda de uma árvore no bairro Mararu.

“Nós tivemos um problema de queda queda de árvore, no bairro Mararu, sem vítimas. A árvore caiu e atingiu uma caixa d’água”, contou o coordenador da Defesa Civil municipal, Darlison Maia. “Nós tivemos dois alagamentos em residências. Um na área urbana e outro na área do Eixo Forte, para quem conhece Santarém, é para quem vai para Alter do Chão. O igarapé transbordou e alagou uma residência”, complementou. Outros problemas foram de bueiros entupidos devido ao grande volume da água. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (SEMURB) de Santarém já havia colocado no cronograma de serviços a retirada da árvore no bairro Mararu.

A previsão do meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão ainda é de fortes chuvas para a região. “Ainda está chovendo, tem uma forte nebulosidade em toda a região oeste. Em alguns pontos, as medidas de chuva deram de 150 mm até 180mm”, detalhou.

Uma nuvem cumulus nimbus de aproximadamente 400 km estaria por toda a região sobre os municípios de Monte Alegre, Óbidos, Santarém e Itaituba. As cumulus nimbus são responsáveis pelos grandes temporais e chuvas. A chuva da madrugada de quarta-feira foi atípica.

“Só com essa chuva é provável ter ficado acima da média histórica mensal que é em torno de 250 mm para janeiro”, apontou. Desde o início do mês de janeiro, as chuvas tem se intensificado na região oeste do Pará. As nuvens carregadas estão sendo criadas pela zona de convergência do Atlântico sul que está associada a zona de convergência intertropical, o que deslocam as cumulus nimbus para a região. "Nas próximas 24 horas a tendência é de chuvas fortes em pontos isolados, com chuvas durante todo o dia, de fraca intensidade. O pior já passou”, decreta o profissional do Inmet.