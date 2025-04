Casos de acidentes com animais peçonhentos aumentam 45% em região do Pará

A recorrência das chuvas na região Oeste do Pará está contribuindo para o aumento de acidentes com animais peçonhentos — animais com a capacidade de injetar toxinas em presas ou predadores como forma de defesa. No primeiro trimestre de 2025, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), em Santarém, registrou 148 atendimentos, uma alta de 45% em relação ao mesmo período de 2024.

De acordo com a professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), Maria Cristina Santos, herpetóloga (especialista em anfíbios e répteis), o tráfego maior dos animais no período de chuva é comum. “As serpentes costumam sair dos abrigos que ficam alagados, buscando ambientes mais secos. Algumas espécies de aranhas e escorpiões podem ocorrer e o cuidado deve ser redobrado para quem vive em áreas próximas a matas, bosques e parques”.

O número de acidentes com escorpiões quase dobrou, indo de 29 casos no ano anterior para 53 neste ano na região Oeste. Os acidentes com arraias passaram de zero para 17 ocorrências. Em 2024, os 102 atendimentos registrados no HMS envolveram majoritariamente cobras (73) e escorpiões (29), sem registros de acidentes com arraias, aranhas ou outros animais peçonhentos.

Já em 2025, embora os acidentes ofídicos tenham caído para 60 casos (redução de 18%), os escorpiões passaram a representar o grupo mais recorrente, e novos registros com aranhas (9 casos), também, chamaram atenção. Esses dados indicam não apenas um aumento no volume total de atendimentos, mas, também, uma maior diversidade de animais causadores de acidentes.

Cuidados

A professora reforça que os animais são importantes para o ecossistema. As serpentes, por exemplo, realizam o controle de pragas como ratos. “Ambientes que apresentam acúmulo de lixo e entulho são ambientes propícios para roedores, que acabam atraindo serpentes peçonhentas, já que são seu principal alimento”, alerta.

A especialista destaca alguns cuidados importantes para uma boa convivência com a fauna.

Como evitar acidentes por animais peçonhentos?

Mantenha o entorno das residências limpos e sem entulhos próximo à casa

Cuidado ao colocar sapatos fechados, os animais podem buscar abrigo em ambientes escuros e protegidos

Guarde alimentos em ambientes fechados, para evitar ratos, que atraem serpentes

Como agir caso ocorra um acidente ofídico?

Limpe o local da picada com água e sabão

Não utilize álcool, remédios caseiros ou qualquer outro produto, isso pode agravar o local da picada

Não faça torniquete, isso causa agravamento do local da picada, podendo levar a amputação do membro afetado

Procurem manter a calma e não corra, isso pode acelerar a circulação do veneno mais rápido pelo corpo

Procure imediatamente o pronto-socorro para receber soro anti-ofídico, único que neutraliza a ação do veneno)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com