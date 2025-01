Queda de árvore deixa parte da Marambaia sem energia por horas

Uma forte ventania acompanhada de chuva provocou a queda de uma árvore na Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém, na tarde desta quarta-feira (22). O incidente danificou a rede elétrica, atingiu uma casa e deixou boa parte do bairro sem fornecimento de energia elétrica. A tarde de quarta-feira ficou marcada por episódios semelhantes envolvendo chuva e vento forte na região metropolitana da capital paraense.

Moradores relataram momentos de tensão quando a árvore caiu, arrancando fios e bloqueando parte da via. O rompimento da fiação chegou a causar um incêndio no local, que foi controlado rapidamente, segundo moradores. Apesar dos danos, não houve feridos.

"Foi muito rápido. Quando percebi, a árvore já estava no chão, com os fios arrebentados. Estamos sem energia há mais de quatro horas", contou Valquíria Silva, residente da área.

Trabalhadores da concessionária de energia estão no local. Ainda não há previsão para o restabelecimento do serviço (Via WhatsApp)

A concessionária Equatorial Energia foi acionada para realizar os reparos e enviou uma equipe que iniciou os reparos ainda no final da tarde, mas até as 23h10 desta quarta-feira, o fornecimento de energia ainda não havia sido completamente restabelecido em diversas áreas do bairro. A concessionária informou que seus técnicos seguem trabalhando para solucionar o problema.

Posicionamento da Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém divulgou uma nota nesta quinta-feira (23/1), onde fala que a Secretaria de Meio Ambiente e Clima (Semma) analisa as causas que levaram à queda da árvore. Segundo a prefeitura, tratava-se de uma mangueira, cuja raiz apresenta evidentes sinais de apodrecimento, possivelmente causado pela concretagem aplicada sobre ela, o que pode ter provocado seu sufocamento e, consequentemente, o apodrecimento das raízes.

Uma equipe técnica da pasta foi até o local para levantar informações que vão compor o laudo com as causas da queda da árvore. A Semma esclareceu que, até o fim da manhã desta quinta-feira (23/1), não recebeu “nenhuma comunicação sobre danos materiais, mas enfatiza que está à disposição dos moradores nesse sentido e orienta que qualquer necessidade ou reclamação sobre o assunto deve ser imediatamente informado ao protocolo da Secretaria para a comunicação e solicitação de ressarcimento de danos”.

Ainda de acordo com a Secretaria, a árvore já foi cortada e a remoção completa do material será realizada ainda nesta quinta (23/1). A Prefeitura de Belém destacou ainda que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima retomou as ações de poda na cidade. “Trata-se de uma atividade fundamental para evitar quedas de árvores, especialmente durante o período em que as chuvas vêm acompanhadas de ventanias, muitas vezes violentas”, comunicou.