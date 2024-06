Forte chuva deixa bairros de Santarém sem energia elétrica; houve explosões de transformadores

Diversos pontos da cidade de Santarém, no oeste do Pará, estão sem energia elétrica na noite desta segunda-feira (24). O apagão foi causado pelas fortes chuvas que atingiram a região.

Entre os locais afetados estão a orla da cidade e os bairros Santa Clara e Santíssimo. Moradores relatam que a interrupção no fornecimento de energia começou por volta das 20h. Testemunhas também reportaram várias explosões em transformadores de energia.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Equatorial Energia. Por nota, a empresa responsável pelo fornecimento de energia informou que "trabalha, sem medir esforços, para normalizar parte da Subestação Santarém, que teve o serviço comprometido, no início da noite desta segunda-feira, 24. No momento, cerca de 25 mil clientes estão com o fornecimento suspenso na cidade".

"A distribuidora apura as causas da situação e concentra todos os esforços para restabelecer a energia elétrica dos clientes no menor tempo possível", diz o comunicado.

A Equatorial Pará reforça que toda falta de energia deve ser registrada nos canais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 01 96, pela assistente virtual Clara, via WhatsApp no número (91) 3217 8200, pelo site www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo App Equatorial Energia, disponível para dispositivos Android e IOS.