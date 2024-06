Saiba como negociar débitos da conta de luz em Belém

Nesta última semana de junho, será realizada uma ação para negociação de débitos das contas de luz em diversos locais de Belém e arredores. A iniciativa da Equatorial Pará ocorrerá nos bairros do Tapanã e Condor, na capital paraense. Serviço também vai ser ofertado em Ananindeua. Além de negociar débitos, os clientes poderão se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica e trocar lâmpadas convencionais por modelos de LED.

VEJA MAIS:

Como negociar débitos?

Para os clientes interessados em negociar débitos, é necessário ter pelo menos três faturas em atraso. No ato da negociação, é importante levar um documento de identificação com foto, os números de RG e CPF e as faturas a serem negociadas. Cada caso será analisado individualmente para encontrar a melhor solução para o cliente.

Tarifa social

O cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos de até 65% na conta de luz, também estará disponível. Para se inscrever, é necessário comprovar renda de até meio salário mínimo por membro familiar, estar inscrito no CadÚnico com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia no nome do titular.

Troca de lâmpadas

Outro serviço oferecido é a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que podem proporcionar uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para participar, o cliente deve apresentar RG e CPF do titular da conta e estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Além das negociações de débitos, a caravana também oferecerá os demais serviços de troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social em outras localidades, como o bairro Centro de Ananindeua e o Parque Verde em Belém, sem a opção de negociação de débitos.

Serviços:

1. E+ Caravana – Belém (Tapanã)

- Onde: Associação de Moradores do Residencial Cabano (Residencial Cabano, Rua Três, Nº 321)

- Quando: 24 a 28 de junho

- Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

- Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social

2. E+ Caravana – Belém (Condor)

- Onde: Marina Pública de Belém (Avenida Bernardo Sayão)

- Quando: 27 de junho

- Hora: das 9h às 13h

- Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social

3. E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

- Onde: Central do Cadastro Único (Avenida Augusto Montenegro ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

- Quando: 24 a 28 de junho

- Hora: das 8h às 12h

- Serviços: troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social

4. E+ Caravana - Ananindeua (Centro)

- Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Rua Cláudio Sanders, Nº 102)

- Quando: 24 a 28 de junho

- Hora: das 8h às 12h

- Serviços: troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social