Morar em um estado em que altas temperaturas são comuns requer alguns cuidados essenciais para economizar energia. Afinal, durante os dias quentes, os banhos passam a ser mais demorados, a geladeira é aberta com mais frequência, e o uso de ventiladores e ar condicionado vira uma rotina, o que pode representar um aumento no consumo de energia e, consequentemente, contas de luz mais altas. Pensando nisso, a Equatorial Pará destaca dicas que podem ajudar a economizar energia no dia a dia.

Para começar, uma dica importante é observar os selos Procel dos aparelhos. Os avaliados com selo A são mais eficientes e consomem menos energia. Além disso, é necessário observar o consumo do KwH, pois quanto menor o número, melhor a economia.

Cuidados com os aparelhos

Um dos vilões do consumo de energia é o ar condicionado. Mas, ao contrário do que muitos pensam, é possível economizar usando esse tipo de aparelho. A primeira orientação é escolher a temperatura certa e certificar-se de que todas as portas e janelas do ambiente estão fechadas, o que evita que o ar frio escape do local. Outro ponto importante é regular a temperatura para 23ºC durante os dias quentes.

A geladeira também requer uma atenção especial para evitar um consumo excessivo de energia. É importante ficar atento a borracha de vedação da porta da geladeira, que a cada seis meses precisa ser checada e substituída, caso seja necessário. Além disso, é importante manter a geladeira em local bem ventilado, não encostada na parede ou móveis, longe do sol e de fontes de calor, como os fogões, por exemplo.

Outra orientação que pode fazer toda a diferença na hora de economizar na conta de luz é não utilizar a parte de trás da geladeira para secar roupas e nem colocar alimentos quentes na parte interna do equipamento.

Iluminação

A iluminação da casa é outro ponto importante que deve ser levado em conta para reduzir o consumo de energia. O ideal é substituir as lâmpadas incandescentes ou as fluorescentes pelos modelos a LED, que são inicialmente mais caras, mas muito mais econômicas. A redução no consumo com essa opção pode atingir até 80%, com iluminação mais eficiente, garantindo uma boa economia.

Ambientes arejados

Manter os ambientes arejados ajuda, e muito, na hora de economizar na conta de luz. Uma dica é abrir as cortinas e janelas para ajudar na ventilação, o que reduz a necessidade de ar condicionado e ventiladores, além de ser ótimo para a saúde manter o ar renovado.

A Equatorial Pará também destaca mais dicas importantes para ajudá-lo a economizar energia. Confira:

- Na hora de comprar um ar condicionado, o ideal é optar por modelos inverter. Afinal, esse sistema oferece maior eficiência, com o ajuste do compressor conforme a necessidade.

- Manter os filtros de ar limpos também é uma ótima iniciativa de economia, pois assim o motor não se esforça mais do que o ideal.

- O uso de chuveiro elétrico deve ser na função verão e nos momentos mais quentes do dia, utilizar no modo desligado.

- A ligação elétrica da bomba d'água precisa ser feita por profissional de confiança, pois instalações malfeitas acarretam fuga de corrente e aumento de consumo. O ideal é também armazenar o máximo de água na caixa d'água para não precisar ligar a bomba mais vezes.

- Outra dica importante é acumular toda a roupa para lavar e passar uma vez por semana, obedecendo a carga máxima de roupa por lavagem.