'Ney' é morto a tiros enquanto andava de moto em Novo Repartimento

Arionedes Costa Amorim, conhecido pelo apelido de “Ney”, foi assassinado a tiros na tarde de quinta-feira (14/2) enquanto trafegava em uma motocicleta em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Ainda não se sabe como o crime aconteceu, mas a Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o portal Correio de Carajás, um morador do bairro Sol Nascente ouviu os disparos de arma de fogo e, ao sair à rua, encontrou a vítima morta. Perto do corpo de Arionedes estava a morte onde ele estava, uma Honda Biz.

A Polícia Militar foi acionada até o local e, ao chegar lá, preservou a cena do crime. Até a manhã desta sexta-feira (14/2), o suspeito de cometer o homicídio ainda não tinha sido identificado ou preso.

A Polícia Científica, após ter sido comunicado sobre o ocorrido, realizou a perícia de local de crime e a remoção do corpo. Ainda conforme o Correio, Arionedes era ex-morador de Jacundá, também no sudeste do estado, mas atualmente residia em Novo Repartimento. O corpo será velado e sepultado em sua cidade de origem.

A motivação do assassinato de “Ney” ainda é desconhecida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.