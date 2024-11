Jovem suspeita de matar amiga é presa em Novo Repartimento

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (21), Ranielly Alves Pedra, de 21 anos, acusada de matar a amiga Yasmim Paixão dos Anjos, também de 21 anos e mãe de uma criança, na noite da última quarta-feira (20), no distrito de Maracajá, a cerca de 30 quilômetros de Novo Repartimento, no sudeste paraense.

Ranielly, que fugiu do crime utilizando uma motocicleta, era considerada foragida e foi encontrada na casa de um familiar, a cerca de 30 quilômetros do centro de Novo Repartimento. Segundo informações, ela estava dormindo, não ofereceu resistência, mas manteve-se em silêncio.

A suspeita foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento. De acordo com a Polícia Civil, ainda não há confirmação sobre a motivação do crime. Yasmim foi atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo enquanto estava dentro de sua casa. A vítima morreu no local.

Yasmin foi morta dentro de casa (reprodução Redes Sociais)

De acordo com o relato de testemunhas, Ranielly teria ido até a casa onde Yasmim estava com outras duas pessoas, por volta das 19h, e a chamado para sair. Quando Yasmim se recusou, Ranielly entrou na residência, sacou um revólver e disparou contra a vítima.

Embora as testemunhas não tenham conseguido apontar o motivo do crime, o delegado indicou que a investigação trabalha com a hipótese de vingança relacionada a questões pessoais, como ciúmes. Ranielly suspeitava que Yasmim teria um envolvimento com seu companheiro, o que poderia ter motivado o ato. A investigação continua, informou a Polícia Civil.