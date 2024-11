Mulher é morta a tiros após suposto caso de ciúmes em Novo Repartimento

Yasmin Paixão dos Anjos, de 21 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa na noite de quarta-feira (20/11), no Distrito de Maracajá, em Novo Repartimento, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido alvejada por uma outra mulher após uma discussão devido ciúmes.

VEJA MAIS



Os relatos de testemunhas são que o crime ocorreu por volta de 20h30, na Rodovia Transtuerê. As informações preliminares são que Yasmin teria sido morta por uma mulher que desconfiava de um suposto caso amoroso entre o companheiro e a vítima. Tudo teria ocorrido após a principal suspeita ter encontrado mensagens no celular do marido, que seriam do homem e Yasmin. A versão está sendo investigada pela polícia.

As informações locais são de que Yasmin e a suspeita ainda teriam discutido por mensagem horas antes do ocorrido. Os relatos são que quando a suspeita chegou no local, teria questionado a vítima sobre a troca de mensagens. Yasmin teria negado o suposto envolvimento amoroso com o marido da suspeita. Porém, ainda assim, teria sido alvejada. No entanto, as pessoas que teriam presenciado o homicídio serão ouvidas pela polícia para esclarecer os detalhes do ocorrido. Após o crime, a suspeita teria fugido do local e ainda não foi localizada.

“A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Novo Repartimento trabalham para localizar a suspeita do homicídio de Yasmin Paixão dos Anjos. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”, comunicou a PC.