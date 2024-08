Homem é morto a facadas dentro de bar em Novo Repartimento

Um homem identificado como César Silva Pinheiro, de 33 anos, foi morto a facadas dentro de um bar, na madrugada de domingo (18/08), na Vila Unidos do Norte, a 150 quilômetros da sede de Novo Repartimento, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima foi atacada com arma branca e não resistiu aos ferimentos. Ao menos seis pessoas estão sendo investigadas por suposto envolvimento no crime.

Câmeras de segurança de dentro do estabelecimento registraram todo o ataque. No vídeo é possível ver que algumas pessoas jogavam bilhar e tudo parecia tranquilo no local. Em certo momento, um homem se levantou de uma cadeira e caminhou até o banheiro. Ele sacou um facão, foi até César e desferiu os golpes. A vítima, que estava sentada próximo ao balcão do bar, atrás da porta, ainda tentou se defender. Testemunhas relataram que as pessoas que observavam tudo se aglomeraram ao redor de César e outros dois homens usaram uma cadeira para agredir a vítima. Um dos suspeitos ainda teria sacado uma arma de fogo e ameaçado atirar em César. Minutos de agressão se passaram até que a vítima caiu na porta do estabelecimento e morreu.

A motivação para o crime é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil. Os suspeitos do crime conseguiram fugir do local, mas foram identificados pelos agentes da PC por meio das imagens da câmera. Mais diligências serão realizadas para tentar entender o homicídio e prender outros possíveis envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Novo Repartimento trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de César Silva Pinheiro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.