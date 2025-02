Dois homens são encontrados mortos com lesões no corpo em área de mata em Porto de Moz

Dois homens, identificados como Manoel Francisco de Aragão Gomes e Sandro Gomes, foram encontrados mortos em uma área de mata na cidade de Porto de Moz, no oeste do Pará. Os corpos foram localizados na tarde do sábado (15/02) e apresentavam lesões compatíveis com ferimento por arma branca.

Segundo as informações iniciais, a Polícia Militar teria sido acionada por moradores da região sobre a presença dos corpos. As vítimas foram encontradas por volta de 16h, em uma área de matagal próximo à residência onde trabalhavam, um sítio localizado na PA-364 (Trans Majari). A guarnição policial encaminhada para atender a ocorrência encontrou as vítimas enroladas em lençóis. Os corpos apresentavam cortes que parecem ter sido feitos com um facão.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, que iniciou a coleta de informações para auxiliar na investigação do caso. Não se tem detalhes sobre há quanto tempo os corpos estariam na mata, se foram mortos ali ou em outro local e, posteriormente, "desovados" no terreno, e tampouco sobre a motivação para o duplo homicídio ou quem seriam os autores.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que apura as circunstâncias do crime e que já solicitou exames periciais que podem embasar as investigações. Paralelamente, equipes da delegacia de Porto de Moz trabalham para identificar e localizar os responsáveis pelos assassinatos.