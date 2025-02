BPA resgata 139 quelônios que viviam em criadouro ilegal em Ananindeua

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar, resgatou 139 quelônios – tartarugas e jabutis – na última sexta-feira (14/2), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a PM, foi a partir do Disque-Denúncia 181 que os agentes chegaram até o local que era utilizado como criadouro ilegal de animais silvestres e onde viviam os répteis.

O tenente-coronel Moura, comandante do BPA, deu mais detalhes da apreensão. “Em continuidade a operação Apoena, o Comando de Policiamento Ambiental, através de suas unidades subordinadas, BPA e Fluvial, deram deslocamento até o bairro de Águas Lindas. E lá foi constatada a presença de 139 animais de forma irregular. O proprietário não tinha autorização dos órgãos competentes para sua criação. Com isso, foi lavrado uma multa no valor aproximado de R$ 60 mil”, explicou.

Segundo o comandante, todos os animais foram resgatados e reinseridos na natureza. “Aqui a gente ressalta a importância da ferramenta 181 (Disque-Denúncia). Foi através dela que o batalhão chegou ao endereço informado. A população não precisa se identificar. Essas denúncias de possíveis crimes ambientais vão chegar até o batalhão e o batalhão irá montar uma equipe e fazer uma operação para verificar se a denúncia procede ou não”, afirmou.