Dois homens morrem em grave acidente de moto na PA-124, em Capanema

Rosecleison da Silva Pastana e José Antônio Teixeira da Conceição, de idades não informadas, morreram em um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (15/02), na PA-124, em Capanema, nordeste do Pará. As vítimas trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidas por uma carreta e morreram no local. O caso foi registrado na 3ª travessa, no sentido Salinópolis.

Conforme as informações de testemunhas, as vítimas trafegavam na motocicleta quando o condutor tentou fazer uma ultrapassagem e foi atingido por um carro de passeio. Com o impacto, as vítimas na moto foram arremessadas para o lado oposto da via. Ao cair na pista, os homens foram atropelados por uma carreta que vinha no sentido contrário e não conseguiu parar. Todos os relatos serão apurados durante as investigações sobre as reais causas do acidente.

As vítimas morreram na hora. Os condutores do carro de passeio, da carreta e outros veículos que passavam no momento do acidente pararam para tentar prestar socorro. A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da via. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos do local. Todos os demais envolvidos foram encaminhados para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito que vitimou Rosecleison e José Antônio. “O condutor do veículo se apresentou na delegacia para prestar depoimento e realizou o teste de alcoolemia, que testou negativo. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Capanema”, comunicou a instituição.