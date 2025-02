Trabalhadores de obra são agredidos e assaltados em Santarém

Trabalhadores em um canteiro de obras foram assaltados na tarde de sábado (15/2), na Rua São Vicente, bairro São José Operário, em Santarém, oeste do Pará. Dois homens participaram do crime. Segundo a Polícia Civil, um cordão, dois anéis, uma aliança e uma pulseira foram levados de uma vítima. Até a manhã deste domingo (16/1), nenhum dos suspeitos havia sido preso.

Câmeras de segurança registraram o roubo, que aconteceu às 16h33, e as gravações foram divulgadas pelo portal O Impacto. Pelas imagens é possível visualizar os suspeitos em uma motocicleta de cor preta. O garupa desce do veículo com o rosto coberto pelo capacete de segurança, saca uma arma da cintura e anuncia o assalto.

Uma das vítimas, ao ver do que se trata, se joga no chão para não demonstrar resistência ao suspeito. Os outros dois trabalhadores ficam em pé e são agredidos pelo suspeito com chutes. Depois disso, o garupa retorna a moto e foge com o motociclista.

Em nota, a PC informou que equipes da Seccional de Santarém trabalham para identificar e localizar e os suspeitos envolvidos no roubo. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181. O sigilo é garantido.