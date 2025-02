Homem é morto e outro preso após assalto no bairro da Cabanagem, em Belém

Thiago Santos Trindade foi morto e Jeezequel da Cruz Tavares preso durante uma ação policial na tarde de quinta-feira (14/2), na Rua Fé em Deus, no bairro da Cabanagem, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, os dois tinham cometido um assalto na área.

Por volta das 14h, a PM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) para localizar e capturar os suspeitos envolvidos no roubo. Uma guarnição do 24º Batalhão se deslocou até o local e visualizou Jeezequel. Os militares o abordaram e encontraram com ele uma pochete contendo quatro celulares e um estilete.

Na sequência, moradores informaram aos agentes que o segundo suspeito estava escondido dentro de uma casa abandonada. Segundo a polícia, Thiago tentou fugir e atirou contra os policiais, no que eles entraram no imóvel denunciado. Por conta disso, os PMs revidaram e balearam o suspeito, que chegou a ser socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com Thiago, a polícia encontrou um revólver. O armamento, os celulares encontrados e também Jeezequel foram apresentados na delegacia da Cabanagem, onde o caso foi registrado.