'Tete' e mais outro homem são mortos durante buscas por envolvidos na morte de policial em Marituba

Anderson Souza Ribeiro, conhecido pelo apelido de “Tete”, e mais um outro homem, ainda não identificado, foram mortos em confronto com a Polícia Civil na terça-feira (11/2), em Marituba, em Belém. A ação que resultou na morte dos suspeitos começou depois que a PC recebeu a informação de que os dois homens envolvidos na morte de José Ricardo Macedo dos Santos, investigador da instituição que foi morto no último sábado (8/2), estariam escondidos no bairro Santa Clara.

A denúncia também dava conta de que a dupla supostamente integrava uma organização criminosa e estaria com as armas do crime. Com isso, a Polícia Civil realizou uma operação conjunta entre as equipes da Divisão Homicídios (DH), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e Seccional de Marituba.

Os agentes se deslocaram até a Rua Quinta e avistaram um homem armado se deslocando até um carro com placa adulterada. Naquele momento, a polícia tentou abordá-lo, mas o suspeito correu para dentro de uma casa, onde ele não quis se entregar e entrou em confronto com os policiais, de acordo com as autoridades.

Durante a troca de tiros, dois homens foram baleados e socorridos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba. Porém, nenhum deles conseguiu sobreviver. Ainda segundo a polícia, foi descoberto que Anderson respondia por vários crimes e, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto por roubo expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém. Quanto ao segundo suspeito, até o começo da manhã desta quarta-feira (12/2), a identidade dele ainda não tinha sido revelada.

Com a dupla, a PC apreendeu duas pistolas – sendo que uma delas tinha registro de roubo-, celulares, munições de arma de fogo, uma tornozeleira eletrônica e um automóvel roubado que tinha placa adulterada e registro de roubo. A polícia segue investigando se mais pessoas participaram da morte do investigador José Ricardo, além de confirmar se os suspeitos que morreram na ação têm ou não participação no crime.