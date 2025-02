Polícia Civil investiga roubo em agência do Banpará em Belém

A Polícia Civil investiga um roubo em uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará), localizada dentro da sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), na manhã desta quinta-feira (13/02). A autoria do crime seria de dois homens, que também teriam roubado a arma de um vigilante. Ninguém ficou ferido.

O Banpará foi procurado pela reportagem, mas não divulgou nenhuma informação sobre o caso até o momento.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que equipes da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA) trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no caso.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.