Investigado por fraude e roubo a idoso em agência bancária é preso em Castanhal

Um homem suspeito de enganar um idoso e roubar mil reais da vítima, dentro de uma agência bancária, foi preso em flagrante no município de Castanhal, nordeste do Pará. A ação ocorreu na sexta-feira (4), após investigações que apontam o suspeito como autor do crime de roubo mediante fraude, conforme o Art. 155, §4º, II do Código Penal.

A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Investigação de Crime de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), vinculada à Divisão de Investigação Operações Especiais (DIOE). A prisão decorreu de um intenso trabalho de apuração e monitoramento da equipe policial, desde o acompanhamento do suspeito da cidade de Capanema até o município de Castanhal, dentro de uma agência bancária, local em que o crime ocorreu.

Crime

O homem abordou um senhor de 82 anos que estava com dificuldades de realizar a operação bancária. O suspeito se dispôs a ajudar, no entanto teria distraido a vítima e realizado a subtração do dinheiro.

Após a abordagem, a equipe policial encontrou com o homem a quantia de mil reais, valor relativo a todo o dinheiro que estava na conta da vítima. O preso foi conduzido para a unidade policial para os procedimentos cabíveis, e o valor foi integralmente devolvido ao idoso. As investigações continuam para identificar e localizar mais informações e envolvidos no crime, assim como outros indiciamentos e futuras medidas cautelares.