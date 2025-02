Suspeito de assalto é morto por policial militar no bairro da Condor, em Belém

Edilson Alves da Silva foi morto com um tiro nesta terça-feira (11/2), no bairro da Condor, em Belém. De acordo com as autoridades, um policial militar que passava pelo local avistou um assalto, interviu e atirou contra o suspeito, que morreu no local. A Polícia Civil apura o caso.

VEJA MAIS

Por enquanto, a polícia verifica se mais alguma pessoa participou do roubo e as circunstâncias do crime. O PM se apresentou na Seccional da Cremação para os procedimentos cabíveis. Em nota, a PC informou que a “Delegacia da Cremação investiga as circunstâncias da morte de Edilson Alves da Silva”. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar no andamento da apuração.