Tentativa de assalto termina com suspeito baleado em Santarém

Um suspeito de tentar assaltar uma mulher foi baleado na cidade de Santarém, oeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (8/01). Conforme as informações iniciais, o caso foi registrado no bairro Jaderlândia. Dois homens em uma moto abordaram a vítima, mas foram surpreendidos quando um policial penal, que passava pelo local, percebeu a ação e disparou na dupla.

O caso ocorreu por volta das 7h30. A vítima relatou que ia para o trabalho quando os dois assaltantes abordaram um grupo de pessoas na Rua A. Quando se aproximaram da mulher, pediram para ela entregar o celular. Ela se recusou a entregar o aparelho. Neste momento, um policial penal passava no local e percebeu a tentativa de assalto. O agente disparou para cima e, ainda assim, a dupla não parou. Assim, o policial fez um segundo disparo que atingiu o braço de um dos suspeitos.

Na correria, o segundo suspeito conseguiu fugir por uma área de mata e o baleado foi detido pelo policial penal. A Polícia Militar foi ao local e acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O suspeito foi levado para receber atendimento médico e depois seria encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde o caso foi registrado. A motocicleta usada pelos suspeitos foi apreendida.