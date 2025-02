Mulher é morta e homem ferido durante ataque a tiros em Altamira

Jaciara Severino da Silva foi morta e Weverson Pereira da Silva ficou ferido após um ataque a tiros registrado na noite de terça-feira (18/2), em Altamira, região sudoeste do Pará. Segundo as autoridades, Weverson relatou que tinha parado na Rua Maria Salvador Fais, no bairro Santa Benedita, para conversar com a mulher quando um homem desconhecido se aproximou e atirou contra eles dois.

O 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), responsável pelo policiamento na região, soube do caso por volta das 22h15, quando o Núcleo Integrado de Operações (Niop) que tinha ocorrido uma tentativa de homicídio no local. A PM se deslocou até o endereço e, ao chegar lá, encontrou as vítimas.

Além de dizer como o crime aconteceu, Weverson disse aos militares que a arma utilizada nos disparos, ao que tudo indica, seria um revólver. Segundo a polícia, ele foi atingido por um tiro no abdômen e tem estado de saúde estável. Por outro lado, Jaciara chegou a ser socorrida ao Hospital Regional Público da Transamazônica, mas não resistiu aos ferimentos.

Até o começo da manhã desta quarta-feira (19/2), o suspeito de atirar contra as vítimas não tinha sido localizado. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou em nota que apura as circunstâncias do homicídio e tentativa de homicídio. "Equipes da delegacia de Altamira trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.