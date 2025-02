'Catitão' morre após ser esfaqueado em São Miguel do Guamá; polícia procura pelo suspeito

Antônio Uanderson Ferreira, conhecido pelo apelido de “Catitão”, morreu após ser esfaqueado na segunda-feira (17/2), na Passagem Liberdade, em São Miguel do Guamá, região nordeste do Pará. A principal suspeita das autoridades é de que ele e o suspeito de cometer o crime, chamado de “Chico”, estavam bebendo juntos quando o caso aconteceu. Por enquanto, a polícia tenta entender o que aconteceu entre os dois que resultou no esfaqueamento de “Catitão”.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 42º Batalhão se deslocou até o Hospital Regional de São Miguel do Guamá depois de ser informada que um homem deu entrada no atendimento de urgência com lesões nos rins que, aparentemente, foram provocadas por arma branca. A vítima em questão era “Catitão”.

Ele recebeu os primeiros socorros, mas precisou ser encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. No entanto, conforme a PM, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade ainda na segunda (17/2).

Apesar de identificado, o suspeito de esfaquear a vítima não foi localizado pela polícia até o começo da manhã desta terça-feira (18/2). As polícias Civil e Militar seguem atrás de pistas sobre o paradeiro de “Chico”. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou que apura as circunstâncias do homicídio de Antônio. "Equipes da delegacia de São Miguel do Guamá trabalham para localizar o suspeito de cometer o crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", comunicou a instituição.