Jovem de 24 anos morre após ser esfaqueado em bar de Parauapebas

Evanilson Silva Costa, de 24 anos, morreu após ter sido esfaqueado em um bar localizado na Rua Araguaia, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará, na madrugada de segunda-feira (17/2). Até o momento, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

Segundo o portal Correio de Carajás, a vítima chegou a receber atendimento médico, mas morreu às 4h no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), para onde tinha sido levado.

A Polícia Civil tenta esclarecer o caso. Até o começo da manhã desta terça-feira (18/2), o suspeito de cometer o crime ainda não tinha sido localizado pelas autoridades. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local onde a briga ocorreu devem ser analisadas para tentar esclarecer o que deu início a confusão e o esfaqueamento de Evanilson.

Em nota, a PC informou à Redação Integrada de O Liberal que "equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o crime". Além disso, a instituição comunicou também que "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".