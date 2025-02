'Pintor' é morto a tiros em Parauapebas; polícia investiga o caso

Um homem, ainda não identificado, mas que era conhecido pelo apelido de “Pintor”, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (14/2), no Chacreamento Vivian Oliveira, em Parauapebas, sudeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

As autoridades investigam quantas pessoas participaram do crime. A Polícia Científica foi acionada e realizou a remoção do corpo, que será submetido ao exame de necropsia, segundo o portal Correio de Carajás.

Até o começo da manhã desta sexta (14/2), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.