Suspeito de planejar morte de empresário é preso em Altamira

A Polícia Civil prendeu um homem, de nome não divulgado, na quarta-feira (12/2), em Altamira, sudoeste do Pará, suspeito de planejar a morte de Gustavo Dalagustinho. O crime aconteceu em 22 de outubro de 2023, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e um deles efetuou diversos disparos contra a vítima.

De acordo com a PC, foi apurado que o suspeito detido teria tido a ajuda de um outro homem na elaboração da morte de Gustavo. Para localizá-lo e cumprir o mandado de prisão preventiva contra ele pela prática de homicídio qualificado, a polícia realizou a operação “Ponto Final”. A ação contou com o apoio da Seccional Urbana, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Delegacia de Homicídios (DH) da região.

Ainda conforme as autoridades, a motocicleta utilizada no crime havia sido emprestada por outros suspeitos. Atualmente, o preso encontra-se à disposição da Justiça. Outras três pessoas já foram detidas por envolvimento no caso. A Polícia Civil prossegue com as investigações com o intuito de apurar todas as informações sobre a morte de Gustavo.

O crime

Era 19h40 de 22 de outubro de 2023 quando Gustavo foi morto. Câmeras registraram o crime. Os dois suspeitos chegaram em uma moto. O garupa desceu do veículo e atirou contra a vítima. Uma atendente foi atingida de raspão na panturrilha esquerda.

O empresário foi atingido por dois tiros, um na nuca e outro no braço esquerdo. Ele morreu na hora. Gustavo deixou três filhos e foi assassinado dois dias depois de completar 29 anos.