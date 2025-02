Homem é assassinado a tiros dentro de casa na zona rural de Moju

Um homicídio foi registrado na noite da última quarta-feira (12), por volta das 23h45, na Vila Curuperé, em Moju, no nordeste paraense. Alex Quadros de Oliveira, de 44 anos, foi brutalmente assassinado dentro de sua própria residência.

O crime veio à tona após a guarnição do 47º Batalhão da Polícia Militar de Moju (47º BPM) receber informações sobre um ataque no local, que fica na zona rural do município. Segundo as primeiras informações levantadas pela polícia, três indivíduos não identificados invadiram a casa da vítima e efetuaram pelo menos quatro disparos contra Alex. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local​.

Após o crime, os suspeitos fugiram em um veículo de cor preta, seguindo em direção à rodovia PA-150. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar à cena do homicídio, constatou a veracidade dos fatos. O local foi isolado para preservar provas e facilitar o trabalho da perícia. O delegado de plantão, David Stuart, foi chamado para dar início aos procedimentos investigativos.

A Polícia Civil assumiu as investigações e trabalha para esclarecer a motivação do crime e identificar os três responsáveis pelo assassinato. Qualquer informação que possa ajudar na elucidação do caso pode ser repassada anonimamente pelo disque-denúncia 181. (Com informações do site Moju News).