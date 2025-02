Acidente de trânsito de motocicleta resulta em morte em Nova Ipixuna

A colisão entre uma motocicleta e uma manilha de concreto deixou um homem morto e outro gravemente ferido no município de Nova Ipixuna do Pará, na região sudeste do Estado. Daniel Duarte de Sousa e Gabriel França de Sousa trafegavam na travessa Cachoeira do Couto, na noite da última quarta-feira (12/02), quando perderam o controle do veículo e colidiram.

Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Nova Ipixuna, mas Daniel não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida à emergência da unidade. Por conta da gravidade dos ferimentos, Gabriel precisou ser transferido para o Hospital Municipal de Marabá (HMM).

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram que chovia muito no momento do acidente. Após a colisão, algumas pessoas se aproximaram e improvisaram coberturas com toalhas para proteger as vítimas, que ficaram caídas no chão, até o momento do resgate chegar. A Polícia Civil de Nova Ipixuna apura o caso.