Polícia investiga assassinato de homem a luz do dia em Tucuruí

Um homem identificado como Danilo Baixa da Silva foi morto na manhã desta quinta-feira (13/02), em Tucuruí. O crime ocorreu no bairro da Cohab pela manhã. A vítima foi alvejada na rua e morreu no local antes de receber atendimento médico.

Testemunhas relataram que disparos foram ouvidos logo cedo. Ao saírem para verificar o que tinha ocorrido, encontraram Danilo caído na rua. Os responsáveis pelo crime fugiram rapidamente sem serem reconhecidos. Dois homens em uma caminhonete teriam sido os autores do crime.

De acordo com o portal Correio de Carajás, Danilo estava sentado em uma cadeira na área externa de uma lanchonete na rua Tancredo Neves, no bairro Cohab, quando uma caminhonete estacionou próximo ao local. Um dos passageiros desceu do veículo, aproximou-se da vítima e efetuou vários disparos, principalmente na região da cabeça. A vítima morreu no local, e o atirador fugiu em seguida no mesmo veículo.

VEJA MAIS

Uma viatura da Polícia Militar chegou pouco tempo depois do crime e isolou a área do crime. Em seguida, policiais civis iniciaram os primeiros levantamentos. A perícia e a remoção do corpo ficaram sob a responsabilidade da Polícia Científica do Pará.

Danilo Baixa da Silva era irmão de Anderson Baixa da Silva, mais conhecido como "Gerente", que foi executado ao lado da namorada, Naiesly da Silva Souza, no dia 29 de agosto de 2024, no terminal rodoviário de Tucuruí. O parentesco das vítimas pode indicar uma possível conexão entre os crimes que será investigado pela Polícia.

A Polícia Civil informa, por meio de nota, que "apura as circunstâncias do homicídio de Danilo Baixa da Silva. Equipes da Seccional de Tucuruí trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.